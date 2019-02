Fliegerbombe in Hamburg-Bramfeld gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine 500 Pfund schwere Sprengmine aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag in Hamburg-Bramfeld gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst plante am Nachmittag die Entschärfung der Bombe, wie die Feuerwehr mitteilte. Es wurde ein Sperrradius von 300 Metern und ein Warnradius 500 Metern um den Fundort herum festgelegt. Das Bundeswehrkrankenhaus liege gerade außerhalb des betroffenen Bereichs, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Hubschrauber der Klinik sollte jedoch verlegt werden.