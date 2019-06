Erdgas bei Kernbohrarbeiten in Firmengebäude ausgetreten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In einem Betrieb in Hamburg-Moorfleet sind am Freitagmorgen große Mengen Erdgas ausgetreten. Eine Gasleitung sei bei Kernbohrarbeiten beschädigt worden, teilte die Feuerwehr am Mittag mit. Messungen hätten ergeben, dass gerade im Kellerbereich des aus fünf Ebenen bestehenden Gebäudes die Explosionsgrenze des Gas-Luft-Gemischs überschritten war. Das Gas sei mit einer Kombination aus natürlicher Belüftung und speziellen, explosionsgeschützten Belüftungsgeräten der Technik- und Umweltschutzwache aus dem Gebäude entfernt worden.

Die Gaskonzentration sei während des insgesamt vierstündigen Einsatzes permanent gemessen und kontrolliert worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Nutzungsverbot der Anlage bis nach Pfingsten ausgesprochen, um auch Restmengen durch natürliche Be- und Entlüftung entweichen zu lassen.