Bombe wird entschärft: Tausende Anwohner betroffen

Hamburg (dpa/lno) - Der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Donnerstag für Aufregung in Hamburg-Winterhude gesorgt. Zur Entschärfung mussten bis zu 1000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere rund 4000 Menschen wurden angewiesen, sich in den vom Fundort abgewandten Seite ihrer Wohnungen zurückzuziehen. Die Sierich- und die Maria-Louisen-Straße, zwei vielbefahrene Verkehrsachsen, wurden gesperrt. Der Betrieb der U-Bahnlinie U3 müsse jedoch nicht unterbrochen werden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Linie touchiere nur den Warnradius.

Der 500 Pfund schwere Blindgänger war bei Bauarbeiten in einer Böschung auf einem Hinterhof entdeckt worden. Die Bombe amerikanischer Bauart habe einen Aufschlagzünder. Der Kampfmittelräumdienst wollte ihn herausschrauben.