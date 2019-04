83-Jährige tot aus Kanal geborgen: Umstände weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei Tage nach dem Fund der Leiche einer 83-Jährigen in einem Kanal der Hamburger Alster sind die Todesumstände weiter unklar. "Es deutet weiterhin alles auf ein tragisches Unglück hin", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die 83 Jahre alte Frau war am Freitagabend tot aus dem Brabandkanal im Stadtteil Alsterdorf geborgen worden.

Besorgte Nachbarn der Frau hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem der Hund der 83-Jährigen allein an ihrer Wohnung aufgetaucht war. Das Tier und auch dessen Leine waren vollständig durchnässt, wie die Sprecherin weiter berichtete. Deshalb wurde anschließend im Bereich von Gewässern nach der Seniorin gesucht. Taucher der Feuerwehr fanden die Frau schließlich in dem Kanal. Hinweise auf ein Verbrechen gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.