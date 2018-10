3,55 Promille: Bundespolizei nimmt Betrunkenen in Gewahrsam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bundespolizisten haben in der Nacht zum Sonntag einen 21-Jährigen am Hamburger Hauptbahnhof mit einem Alkoholwert von 3,55 Promille in Gewahrsam genommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, entdeckten Sicherheitsdienstmitarbeiter der Bahn den Mann schlafend in einer S-Bahn. Er war nicht mehr in der Lage, seinen Weg eigenständig fortzusetzen, und kam zur Ausnüchterung in eine Zelle.