19-Jähriger aus Binnenalster gerettet

Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat am Samstagabend einen stark alkoholisierten 19-Jährigen aus der Hamburger Binnenalster gerettet. Der junge Mann sei nur mit Unterwäsche bekleidet vom Anleger Jungfernstieg in das unter fünf Grad kalte Wasser gesprungen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Demnach sprang der Mann nach eigenen Angaben "zur Stärkung seiner Abwehrkräfte" in die Alster. Als ihn infolge der Kälte die Kräfte verließen, machte er durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Einsatzkräfte holten den unterkühlten 19-Jährigen wenig später aus dem Wasser. Notfallsanitäter brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.