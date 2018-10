Herrenloser Schminkkoffer verursacht Zugverspätungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Ein herrenloser Schminkkoffer hat am Hauptbahnhof in Halle für zahlreiche Zugverspätungen gesorgt. Bei 34 Zügen liefen dadurch Verspätungen von insgesamt 1360 Minuten auf, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Zudem kam es zu Zugumleitungen und -ausfällen.

Sicherheitsmitarbeiter der Bahn hatten den kleinen Koffer am Dienstagabend an einem Fahrkartenautomat auf einem Bahnsteig bemerkt. Da sich kein Besitzer finden ließ, wurden mehrere Bahnsteige für rund zwei Stunden gesperrt. Spezialkräfte der Bundespolizei röntgten den Koffer - und fanden Schminkutensilien.