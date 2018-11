15-Jährige stürzt auf Flucht vor Polizisten vom Balkon: Tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Bei ihrem Versuch, dem Jugendarrest zu entgehen, ist eine 15-Jährige in Halle tödlich verunglückt. Nachdem die Mutter den Beamten am Donnerstagmorgen die Wohnungstür geöffnet hatte, war die Schülerin auf den Balkon geflohen und mehrere Stockwerke in die Tiefe gefallen, wie die Polizei in Halle mitteilte. Ob sie abgerutscht oder vom Balkon gesprungen ist, konnte die Polizei bislang nicht klären. Die 15-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Die Beamten hatten sie am Morgen in der Wohnung im sechsten Stock abholen wollen. Den Jugendarrest hatte das Amtsgericht Halle wegen Schulschwänzens angeordnet.