Explosion in Halberstadt: Anwohner können noch nicht zurück

Halberstadt (dpa/sa) - Nach der Explosion in einem Einfamilienhaus in Halberstadt und dem Fund großer Mengen Chemikalien müssen Hunderte Anwohner die Nacht in Ausweichquartieren verbringen. Die Evakuierung bleibe über Nacht aufrechterhalten, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend. Für die Menschen, die keine privaten Quartiere fänden, bereite die Stadt Unterkünfte vor. Betroffen sind laut der Stadt 670 Menschen. Am Vormittag hatte die Polizei einen Radius von 300 Metern um das Einfamilienhaus gesperrt, weil die von den gefundenen Substanzen ausgehende Gefahr unklar war. Die Bundesstraße 81 wurde gesperrt.

Experten von Landeskriminalamt und Feuerwehr waren am Abend dabei, die gefundenen Substanzen zu untersuchen. Zudem musste geklärt werden, wie die Chemikalien abtransportiert werden können. Bei der Explosion kurz nach Mitternacht war ein 43 Jahre alter Mann schwer verletzt worden, er liegt laut der Polizeisprecherin derzeit im künstlichen Koma.