Explosion in Einfamilienhaus: Chemikalien ungefährlich

Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt ist die Evakuierung nach der Explosion in einem Einfamilienhaus aufgehoben worden. Alle Bewohner konnten am frühen Morgen wieder in ihre Häuser zurück, wie die Stadt am Montag mitteilte. Experten hatten die in dem Haus gefundenen Chemikalien untersucht und festgestellt, dass keine Gefahr davon ausgeht. Es handle sich um Substanzen, die geeignet seien, Sprengstoff oder Drogen herzustellen, sagte eine Polizeisprecherin.

Was genau der 43-Jährige vorhatte, der bei der Explosion am Sonntag verletzt wurde, müsse noch ermittelt werden. Der Mann sei nach einer Zeit im künstlichen Koma wach und ansprechbar. Er wurde auch schon befragt. Nähere Angaben dazu machte die Polizeisprecherin allerdings nicht. Der Mann sei inzwischen in eine Magdeburger Klinik verlegt worden, wo seine Verletzungen besser behandelt werden könnten.

Nach der Explosion in dem Haus in der Siedlung am Stadtrand der 40 000-Einwohner-Stadt fanden Experten des Landeskriminalamts und der Feuerwehr in diversen Räumen unterschiedliche Chemikalien. Weil diese zunächst gefährlich aussahen, wurden Gebäude im Umkreis von 300 Metern um das Einfamilienhaus evakuiert. Eine Gefahr für die rund 650 Anwohner sollte somit ausgeschlossen werden.

Die Stadt richtete eine Notunterkunft ein, stellte 250 Feldbetten in einem Freizeit- und Sportzentrum auf und sorgte für die Verpflegung der Menschen. In der Notunterkunft übernachteten schließlich nur 36 Menschen - und vier Hunde, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Eine Gulaschkanone stand bereit, selbst für Hundefutter habe die Stadt gesorgt. Die meisten Menschen aus dem Umkreis übernachteten bei Freunden oder Bekannten.

Unterdessen bleibe das Haus, in dem die Explosion stattgefunden hatte, als Tatort beschlagnahmt, sagte eine Polizeisprecherin. Nun sei die Spurensicherung an der Reihe. Es werde alles geprüft, was für das Strafverfahren wichtig sei. Die Substanzen würden abtransportiert. Zum Umfang der gefundenen Chemikalien konnte die Polizeisprecherin zunächst keine genaueren Angaben machen. Klar sei, dass in diversen Räumen unterschiedliche Gefäße vom Fass bis zur Dose entdeckt worden seien. Alles müsse nun getestet werden.