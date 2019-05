Evakuierung aufgehoben nach Explosion in Einfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt ist die Evakuierung nach der Explosion in einem Einfamilienhaus aufgehoben worden. Alle Bewohner könnten wieder in ihre Häuser zurück, teilte die Stadt am Montagmorgen mit. Experten hatten die in dem Haus gefundenen Chemikalien untersucht und festgestellt, dass keine Gefahr von ihnen ausgeht. Es handele sich um Substanzen, die geeignet sind, Sprengstoff oder Drogen herzustellen, sagte eine Polizeisprecherin in Halberstadt. Was genau der bei der Explosion am Sonntag verletzte 43 Jahre alte Mann vorhatte, müsse noch ermittelt werden. Der Mann sei nach einer Zeit im künstlichen Koma nun wach und ansprechbar. Er wurde schon befragt. Nähere Angaben dazu machte die Polizeisprecherin nicht.