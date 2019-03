Suche nach vermisstem Mädchen in Nordhessen erneut erfolglos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Guxhagen (dpa/lhe) - Die erneute Suchaktion nach einer vermissten Fünfjährigen in Nordhessen hat am Donnerstag zunächst keinen Erfolg gebracht. Man habe nichts gefunden, sagte ein Polizeisprecher kurz vor Ende der Aktion in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis). Leichenspürhunde hatten dort von einem Boot aus Teile der Fulda angesucht. Es wird vermutet, dass das Mädchen dort in den Fluss gefallen sein könnte.

Die fünfjährige Kaweyar war Mitte Februar von einem Spielplatz nahe der Fulda verschwunden. Eine große Suchaktion nach dem an Autismus leidenden Kind mit Hunderten Einsatzkräften blieb damals ohne Ergebnis. Laut Polizei sind die eingegangenen Hinweise im Wesentlichen abgearbeitet. Man werde den Fall aber weiter nicht zu den Akten legen, erklärte der Polizeisprecher.