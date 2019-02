Polizei sucht weiterhin nach verschwundenem Mädchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Guxhagen/Kassel (dpa/lhe) - Die fünf Jahre alte Kaweyar ist auch eine Woche nach ihrem Verschwinden noch nicht gefunden worden. "Wir gehen nach wie vor vielen Hinweisen aus der Bevölkerung nach", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Kassel. Eine heiße Spur habe sich daraus aber bislang nicht ergeben. Die Wasserschutzpolizei halte auf der Fulda weiterhin Ausschau. Das Mädchen wird seit mittlerweile einer Woche vermisst. Das Kind war während ihrer Geburtstagsfeier am vergangenen Sonntag von einem Spielplatz nahe der Fulda in Guxhagen verschwunden. Die Suche werde auch in der kommenden Woche fortgesetzt, sagte der Sprecher.