Fünfjähriges Mädchen verschwunden: Polizei sucht weiter

Guxhagen (dpa/lhe) - Die Polizei sucht auch am Donnerstag weiter nach der seit Sonntag vermissten Fünfjährigen im nordhessischen Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis). Das teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Das Mädchen war während seiner Geburtstagsfeier von einem Spielplatz in Guxhagen in der Nähe der Fulda verschwunden.

Die Polizei hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Anwohner sind weiter aufgefordert, beispielsweise in ihren Gartenlauben zu schauen, ob sich das Mädchen dort versteckt.

Die Wasserschutzpolizei überwachte am Mittwoch weiterhin die Fulda, in die das Kind gefallen sein könnte. Man gehe weiterhin von einem möglichen Unfall aus, es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, sagte ein Polizeisprecher.