Fünfjährige auf Spielplatz verschwunden: Großeinsatz

Guxhagen (dpa/lhe) - Mit einem Großeinsatz suchen Polizei und Feuerwehr in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) nach einem kleinen Mädchen. Die Fünfjährige sei am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf einem Spielplatz einfach verschwunden, teilte die Polizei in Kassel mit. Die Mutter habe das Kind kurz aus den Augen verloren, seitdem fehle von dem Mädchen jede Spur. Zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute waren - unter anderem mit Rettungshunden und zwei Hubschraubern - im Einsatz. Auch Taucher suchten in umliegenden Gewässern nach dem Kind.