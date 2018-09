Angler prügeln sich: Polizei fordert Verstärkung an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großbrembach (dpa/th) - Ein Streit zwischen Anglern ist derart eskaliert, dass einer von ihnen mit Gesichtsverletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei der Schlägerei an der Talsperre Großbrembach (Landkreis Sömmerda) könnten nach Polizeiangaben von Sonntag auch eine Axt und ein Messer im Spiel gewesen.

Nach ersten Polizeierkenntnissen waren zwei befreundete und betrunkene Angler in Streit geraten. Weitere Freunde sollen dazwischen gegangen sein. Polizisten bekamen die Situation mit Hilfe aus anderen Revieren in den Griff. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben über den Verlauf der Schlägerei und den möglichen Axt- und Messereinsatz machten, sucht die Polizei Zeugen.