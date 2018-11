Kinder spielen auf Bahngleisen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - An einer befahrenen Bahnstrecke haben drei Kinder in der Nähe von Halberstadt gespielt. Bundespolizisten entdeckten die Sieben- bis Achtjährigen am Mittwoch auf den Gleisen des Harz-Elbe-Express bei Groß Quenstedt, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Die Beamten hätten den einen Jungen und die zwei Mädchen von den Gleisen geholt und nach Hause gefahren. Verletzt wurde niemand. Gegen die Eltern wurden nach Polizeiangaben keine Maßnahmen beispielsweise wegen Verletzung der Aufsichtspflicht eingeleitet.