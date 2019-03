Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gronau (dpa/lnw) - An einem Bahnübergang in Gronau ist ein Mann von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Er habe am Freitagnachmittag trotz geschlossener Bahnschranken versucht, die Gleise zu überqueren, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß, der Mann wurde tödlich verletzt. Die Identität des Opfers war zunächst unklar. Die Insassen des Regionalzuges wurden mit einem Bus zum Bahnhof Gronau gebracht.