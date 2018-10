Hund beißt Schülerin: Mädchen muss ins Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimma (dpa/sn) - In Grimma ist eine Grundschülerin von einem Hund gebissen und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Jack Russel Terrier die Achtjährige am Nachmittag des Vortages beim Schaukeln auf einem Spielplatz vor der Schule angefallen. Den Angaben zufolge hatte die 60-jährige Hundebesitzerin das Tier zwar an einer Schnappleine, konnte diese aber nicht rechtzeitig arretieren. Der Hund biss das Mädchen in die Wade. Das Hortkind wurde laut Polizei leicht verletzt, zunächst in die Schule und später zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Hundehalterin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.