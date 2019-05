Grimma: Feuerwehr und Imker retten Bienenvolk vor Feiernden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimma (dpa/sn) - Feuerwehrleute und ein Imker haben am Herrentag auf der Pöppelmannbrücke in Grimma ein Bienenvolk vor Feierwütigen gerettet. Wie das Medienportal Grimma am Freitag auf seiner Internetseite berichtete, hatten in den Mittagsstunden Feiernde auf der historischen Brücke zunächst Selfies neben dem Insektenschwarm gemacht und ihn anschließend mit Steinen beworfen. Passanten hätten daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Den Einsatzkräften sei es dann mit Hilfe eines Imkers gelungen, die Königin und ihr Volk einzufangen.

Die Bienen hatten sich in der Spitze des Wappensteins eingenistet. Vorherige Versuche, den Schwarm von dort aus umzusiedeln, waren gescheitert, weil die Königin nicht erreicht werden konnte, hieß es. Für die Rettungsaktion am Himmelfahrtstag war die Brücke über die Mulde für rund eine Stunde gesperrt. Zur 300-Jahr-Feier der Brücke am vergangenen Wochenende hatte sich das Bienenvolk nach einem Bericht der Leipziger Volkszeitung noch nicht dort eingenistet.