24-Jähriger stirbt nach Sprung von Hängebrücke bei Grimma

Grimma (dpa/sn) - Ein 24-Jähriger ist nach einem Sprung von einer Hängebrücke bei Grimma gestorben. Die Polizei fand seinen leblosen Körper nach einer zweieinhalbstündigen Suche, wie die Polizei in Leipzig am Dienstagmorgen mitteilte. Der Mann war am Montagnachmittag mit zwei Bekannten von der Hängebrücke in die Mulde gesprungen. Als der 24-Jährige nicht mehr auftauchte, informierten die beiden Bekannten die Polizei. Die Beamten suchten mit einem Hubschrauber und mit Hilfe der Wasserschutzpolizei die Mulde und das Ufer ab. Nach etwa zweieinhalb Stunden fanden sie den Mann etwa 50 Meter flussabwärts an einem Steg. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.