Brand in Griesheim: 79-Jähriger schwer verletzt

Griesheim (dpa/lhe) - Beim Brand eines Anbaus eines Mehrfamilienhauses in Griesheim ist ein 79-jähriger Mann schwer verletzt worden. Heftige Rauchentwicklung, aus dem Haus schlagende Flammen und eine Explosion hatten Zeugen am Montagnachmittag auf den Notfall aufmerksam gemacht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ungeklärt sei bisweilen, wie es zu dem Brand kommen konnte. Erst nach mehreren Stunden habe die Feuerwehr den Brand des nun schwer beschädigten Anbaus löschen können, sagte der Sprecher. Der Sachschaden liege bei etwa 100 000 Euro.