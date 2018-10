Tödlicher Auffahrunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grabenstätt (dpa/lby) - Ein Pkw-Fahrer ist in Oberbayern auf ein Traktorengespann aufgefahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 48 Jahre alte Mann am Vorabend in seinem Wagen eingeklemmt. Er konnte nach dem Unfall in Grabenstätt (Landkreis Traunstein) zunächst noch reanimiert worden, dann aber starb er noch am Unfallort. Der 26-jährige Traktorfahrer wurde leicht verletzt.