Knöllchen als indirekte Lebensretter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Dass an seinem Auto mehrere Knöllchen wegen Falschparkens steckten, hat einem Rentner aus Goslar möglicherweise das Leben gerettet. Einer Nachbarin des 78-Jährigen seien die vielen Strafzettel nämlich suspekt vorgekommen, berichtete die Polizei am Montag. Und weil die Frau den Senior zudem schon mehrere Tage nicht mehr gesehen hatte, alarmierte sie die Ordnungshüter. Als die Beamten die Haustür öffneten, fanden sie den 78-Jährigen. Der hilflos auf dem Boden liegende Mann war stark dehydriert, weil er augenscheinlich mehrere Tage nichts getrunken hatte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.