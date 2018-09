Polizisten bedroht: Festnahme mit Spezialeinsatzkommando

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gößnitz (dpa/th) - Ein 56-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag an seiner Haustür in Gößnitz (Landkreis Altenburger Land) Polizisten mit einer Waffe bedroht. Ein herbeigerufenes Spezialeinsatzkommando konnte den Mann nach mehreren Stunden festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Durchsuchung des Hauses stellte sich heraus, dass es sich um ein Luftgewehr handelte. Die Beamten hatten den allein lebenden Mann aufgesucht, weil er zuvor alkoholisiert Auto gefahren sein soll. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Bedrohung.