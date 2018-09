Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Ein 39-Jähriger ist in Görlitz mit solcher Wucht gegen ein Schaufensterscheibe gelaufen, dass diese zerbrochen ist. Der Mann war in der Nacht zu Montag in Görlitz unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der 39-Jährige zog sich bei seiner Aktion Schnittverletzungen zu. Er stand nach Polizeiangaben unter Drogeneinfluss.