Luftretter in Hessen zuletzt häufiger im Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Die Anzahl der Einsätze von Hessens Rettungshubschraubern ist gestiegen. Im vergangenen Jahr hoben die Luftretter 5426 Mal ab. Das entsprach einem Plus von 5,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017, als 5145 Starts gezählt wurden. Das teilte das Regierungspräsidium in Gießen am Donnerstag mit. Die Behörde veröffentlicht alljährlich die zentrale Bilanz in Hessen für die Rettungszentren in Gießen, Frankfurt, Fulda und Kassel.

Die Rettungshubschrauber starten gewöhnlich zur schnellen Notfallversorgung nach Unfällen oder bei akuten Erkrankungen. Im vergangenen Jahr wurden dadurch 5019 Patienten versorgt, wie aus der Statistik hervorgeht. Im Durchschnitt komme es an den vier Standorten zu 15 Einsätzen pro Tag. Insbesondere in ländlichen Gebieten seien die Hubschrauber nicht mehr wegzudenken, sagte Regierungspräsident Christoph Ullrich, der die Leistungsfähigkeit der Zentren lobte. Im vergangenen Jahr waren 54 Piloten, 123 Ärzte und 44 Rettungsassistenten unterwegs.