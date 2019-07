Herrenloses Surfbrett auf See löst Einsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gevelsberg (dpa/lnw) - Eine Frau sah ein herrenloses Surfbrett auf einem See in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) und befürchtete, es sei jemand ins Wasser gestürzt. Die Feuerwehr rückte an, "um einen Unglücksfall auszuschließen", wie es in einer Mitteilung am Montag hieß. Tatsächlich war es falscher Alarm: Das Surfbrett befand sich nach Erkenntnissen der Feuerwehr schon seit mehreren Tagen auf dem Wasser und hatte sich wahrscheinlich vom Ufer gelöst. Es wurde von der Feuerwehr an Land gebracht.