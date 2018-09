Rettungshubschrauber landet auf Stadtring in Gera

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist während der Fahrt auf dem Stadtring Süd-Ost in Gera am Steuer bewusstlos geworden. Gegen 12.00 Uhr seien Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstag alarmiert worden, teilte die Polizei mit. Um dem Mann zu helfen, landete ein Rettungshubschrauber auf der Strecke. Es kam zu Einschränkungen im Verkehr. Der bewusstlose Autofahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen.