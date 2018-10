66-jähriger Autofahrer stirbt hinterm Steuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Georgsmarienhütte (dpa/lni) - Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist in Georgsmarienhütte bei Osnabrück im Auto gestorben. Passanten hätten den Mann nicht ansprechbar in seinem Auto auf einem Grünstreifen an einer Straße gefunden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ersthelfer versuchten den Senior wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann am Dienstag während der Fahrt gesundheitliche Probleme bekam und sein Auto gerade noch stoppen konnte.