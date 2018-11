Kohlenmonoxid vergiftet Familie: Junge wird bewusstlos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Eine Familie ist am Freitagabend in Gelsenkirchen durch ausströmendes Kohlenmonoxid in ihrer Wohnung verletzt worden. Alarmierte Feuerwehrleute hatten dort einen zehnjährigen Jungen bewusstlos vorgefunden. Die Helfer transportierten ihn und seine Mutter nach Polizeiangaben in eine Düsseldorfer Klinik, wo beide mit Vergiftungssymptomen in einer Druckkammer behandelt wurden. Vier weitere Familienmitglieder wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Wodurch das gefährliche Gas ausströmen konnte, wurde auch am Samstag noch ermittelt. Laut Feuerwehr hatten Messungen eine deutlich erhöhte CO2-konzentration in der Wohnung ergeben. Erste Prüfungen durch den Gasversorger und einen Schornsteinfeger hätten aber noch keine Hinweise auf die Unglücksursache gebracht. Das Gebäude wurde gelüftet.