Toter Mann in Haus in Geesthacht entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geesthacht (dpa/lno) - Rettungskräfte haben in einem Haus in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg die Leiche eines Mannes gefunden. Die Identität sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Kriminalpolizei habe bei der Staatsanwaltschaft eine Obduktion beantragt. Der Tote war bereits am Montag entdeckt worden. In der Doppelhaushälfte war nach Polizeiangaben ein 34 Jahre alter Mann als Bewohner gemeldet. Ob es sich dabei um den Toten handelt, müsse jetzt geklärt werden, sagte der Sprecher. Hinweise auf ein Verbrechen gab es zunächst nicht. Weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Zuvor hatten regionale Medien über den Fall berichtet.