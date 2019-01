Explosion in Wohnhaus in Geesthacht: keine Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geesthacht (dpa/lno) - In einem Mehrfamilienhaus in Geesthacht hat es am Freitagabend eine Explosion gegeben. Verletzt wurde niemand, wie ein Feuerwehrsprecher in Lübeck mitteilte. Demnach hatten Mieter einer Wohnung nach ersten Erkenntnissen eine Nachfüllkartusche für Feuerzeuge auf einem heißen Ofen abgestellt und so die Explosion verursacht. Rettungskräfte der Feuerwehr evakuierten das Gebäude. Weitere Informationen, etwa zur Zahl der betroffenen Bewohner, lagen zunächst nicht vor.