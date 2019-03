Feuerwehr rettet Rind aus Güllegrube

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa/lhe) - Ein Rind ist in Fürth (Kreis Bergstraße) in eine Güllegrube gefallen und von der Feuerwehr gerettet worden. "Dem Tier geht es gut, es konnte wohlbehalten gerettet werden", sagte ein Feuerwehrmann am Dienstagmorgen. Das Rind hatte sich nicht mehr selbst aus seiner kniffligen Lage befreien können. Die Einsatzkräfte halfen schließlich: Mithilfe eines Tierhebegeschirrs und einem Einsatzfahrzeug hievten sie das Rind aus der Grube heraus. Ein Tierarzt habe sich am Ort um das Tier gekümmert.