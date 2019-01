Zwei Tote in Wohnung: Todesursache weiter rätselhaft

20. Januar 2019 12:10 Notfälle - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa) - Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Frankfurter Wohnung ist die Todesursache weiter rätselhaft. Bei den Toten handelt es sich um eine 97-jährige Frau und ihren 74 Jahre alten Sohn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Nachbarin habe sich Sorgen gemacht, da sie von den beiden seit längerer Zeit nichts mehr gehört hatte. Als die Polizei am Samstag mit Hilfe der Feuerwehr die Wohnung betrat, entdeckte sie die beiden leblosen Menschen.

Da die Todesumstände unklar sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gebe es weder Hinweise auf ein Fremdverschulden noch auf einen Suizid, hieß es. Zur weiteren Klärung sei eine Obduktion angeregt worden.

Nach Polizeiangaben vom Vortag war die Seniorin bettlägerig und wurde zuletzt von ihrem Sohn gepflegt. Sie sei tot in ihrem Pflegebett gefunden worden, der Sohn habe tot auf dem Sofa gelegen.