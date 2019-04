Vier Verletzte beim Shisharauchen: Kohlenmonoxidvergiftungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Shisharauchen haben drei junge Frauen und ein Mann in Frankfurt Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten. Zwei der Frauen hätten das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Verletzten im Alter zwischen 19 und 25 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht, eine der Frauen musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Sie hatten am Dienstagnachmittag auf einer Terrasse im Stadtteil Goldstein Wasserpfeife geraucht, einer der Verletzten konnte noch den Rettungsdienst alarmieren. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sind Kohlenmonoxidvergiftungen beim Shisharauchen keine Seltenheit.