Stoß vor Zug: Verdächtiger und Opfer kannten sich nicht

29. Juli 2019 14:09 Notfälle - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Stoß vor einen einfahrenden Zug im Hauptbahnhof in Frankfurt ermittelt die Polizei gegen einen 40-Jährigen wegen eines vollendeten Tötungsdelikts sowie zweier versuchter Tötungsdelikte. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann Zeugenaussagen zufolge am Montag einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen nahenden ICE gestoßen und dies bei einer weiteren Person versucht. Diese konnte sich aber in Sicherheit bringen. Der mutmaßliche Täter, der aus Eritrea stammen soll, und seine Opfer kannten sich ersten Ermittlungen zufolge nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Junge wurde von dem Zug erfasst und tödlich verletzt. Seine 40-jährige Mutter hat sich noch auf einen Fußweg zwischen zwei Gleisen gerettet. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter, der aus Eritrea stammen soll, und seine Opfer kannten sich ersten Ermittlungen zufolge nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann war zunächst geflüchtet, wurde aber vor dem Bahnhof festgenommen, nachdem Passanten ihn aufgehalten hatten.