08. Februar 2019 15:25 Notfälle - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Polizisten haben in Frankfurt einen verletzten Fuchs erschossen. Das Tier lag in einem Garten im Stadtteil Niederrad. "Es war davon auszugehen, dass das Tier qualvoll verenden würde", begründete ein Polizeisprecher am Freitag den Einsatz vom Vortag. Der Besitzer des Gartens hatte den Fuchs gefunden und die Polizei zu Hilfe gerufen.