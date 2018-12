Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein herrenloser Koffer hat am Mittwoch auf der Frankfurter Zeil am Rande des Weihnachtsmarkts für Aufregung gesorgt. Die Polizei sperrte den an einem großen Kaufhaus gelegenen Fundort - nahe der Hauptwache - weiträumig ab. Bei der Untersuchung fanden Sprengstoffexperten jedoch nichts Verdächtiges in dem Gepäckstück, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach etwa einer Stunde wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Wem der Koffer gehörte, war zunächst unklar.