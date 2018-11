Fliegerbombe in Frankfurt gefunden: Sprengung geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sind am Donnerstagmittag die Reste einer 500-Kilogramm-Fliegerbombe entdeckt worden. Dazu gehörte auch der Zünder mit einer Sprengstoffmenge von etwa zehn Kilogramm, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Entschärfung war nicht möglich, die Bombe sollte am Abend um 21.15 Uhr gesprengt werden. Der Umkreis von 150 Metern sollte bis 20.15 Uhr evakuiert werden. Dabei handelt es sich um Industriegebiet im Ostend. Kurzzeitig sollten die Autobahn 661 und Teile der Hanauer Landstraße gesperrt werden. Die Straßenbahnlinien 11 und 12 sowie die Buslinie 103 sollten in dieser Zeit nicht fahren.