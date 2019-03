Bundespolizisten retten herzkranken Reisenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bundespolizisten haben am Flughafen Frankfurt einem herzkranken Reisenden vermutlich das Leben gerettet. Sie hätten den 75-jährigen Deutschen mit Hilfe eines Defibrillators reanimiert, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Er war am frühen Donnerstagmorgen vor der Kontrolle zusammengebrochen und hatte das Bewusstsein verloren. Als die Polizisten weder Puls noch Atmung feststellen konnten, leisteten sie Erste Hilfe. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Laut Polizei geht es dem Mann mittlerweile besser.