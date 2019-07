Bombenentschärfung: Umleitungen für Nah- und Fernverkehr

04. Juli 2019 12:57 Notfälle - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die geplante Entschärfung einer 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Sonntag in Frankfurt bringt auch Umleitungen und Verzögerungen im Nah- und Fernverkehr mit sich. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft haben am Donnerstag die Auswirkungen für den Frankfurter Stadtverkehr vorgestellt.

Demnach werden von 12 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr im S-Bahn- und Regionalverkehr alle Verbindungen zwischen Frankfurt und Hanau gesperrt. In dieser Zeit sollen laut Plan die Experten des Kampfmittelräumdienstes die US-amerikanische Bombe entschärfen. Bereits von 8 Uhr an werden die S-Bahnstationen Ostendstraße, Mühlberg und Frankfurt Ost nicht mehr bedient, da sie in der Evakuierungszone liegen.

Zuvor müssen rund 16 500 Frankfurter in einer aus Sicherheitsgründen eingerichteten Sperrzone ihre Wohnungen verlassen. Dies soll bis acht Uhr am Sonntag geschehen. Von sechs Uhr an sollen nach Angaben des RMV zusätzliche Linienbusse eingesetzt werden, um die Evakuierung zu ermöglichen.