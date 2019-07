Bombenentschärfung in Frankfurt geht los

07. Juli 2019 14:10 Notfälle - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einiger Verzögerung hat in Frankfurt die Entschärfung einer 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Zuvor hatten rund 16 500 Menschen das Areal rund um den Fundort in der Nähe der Europäischen Zentralbank verlassen müssen. Nach Kontrollen und dem Flug eines mit Wärmebildkamera ausgestatteten Helikopters über die Sperrzone meldete die Polizei das Gebiet am frühen Nachmittag als geräumt. Ursprünglich war die Freigabe für den späten Vormittag erwartet worden. Anschließend nahmen Experten des Kampfmittelräumdienstes ihre Arbeit auf. Sie wollten zunächst versuchen, den deformierten Zünder des Blindgängers unschädlich zu machen. Dieser hat insgesamt zwei Zünder.