Attacke am Bahnhof: Verdächtiger Vater von drei Kindern

Frankfurt/Main (dpa) - Der Verdächtige im Fall der tödlichen Attacke auf ein Kind im Frankfurter Hauptbahnhof ist ein verheirateter Familienvater. "Er soll seit 2006 in der Schweiz leben, er soll verheiratet sein und Vater von drei Kindern sein", sagte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, am Dienstag. "Er hat angegeben, er sei vor wenigen Tagen von Basel mit dem Zug nach Frankfurt gefahren." In Deutschland sei er bislang nicht polizeibekannt.

Ein 40-jähriger Eritreer steht unter Verdacht, am Montag einen achtjährigen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen zu haben. Der Junge starb noch im Gleisbett, die Mutter konnte sich retten und wurde verletzt. Beide stammen aus dem Hochtaunuskreis.

Eine dritte Person, die er auch attackiert hatte, konnte sich in Sicherheit bringen, ohne auf die Gleise zu stürzen. Dabei handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um eine 78-jährige Frau. Sie erlitt einen Schock und eine Schulterverletzung.

Zum Motiv des Tatverdächtigen konnte die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben machen. Hinweise, dass er unter Alkohol oder Drogeneinfluss stand, hat die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Eine erste Atemkontrolle auf Alkohol nach der Tat habe 0,0 Promille ergeben, sagte die Sprecherin.

Einen Zusammenhang zu der Tat in Wächtersbach gebe es derzeit nicht. In der hessischen Kleinstadt hatte ein 55 Jahre alter Deutscher vergangene Woche auf einen Eritreer geschossen und schwer verletzt. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte Niesen. So würden noch Zeugen vernommen und Videomaterial ausgewertet.

Zur Frage nach dem Gesundheitszustand des Verdächtigen sagte Niesen: "Die Tat spricht ja schon dafür, dass man an eine psychische Erkrankung denkt", sagte Niesen. Geplant seien psychiatrische Gutachten, um zu ermitteln, inwieweit er schuldfähig war.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdacht des Mordes und des versuchten Mordes aufgenommen. Der Tatverdächtige soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, könnte den Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe erwarten, hieß es.