Streit zwischen Vater und Tochter: Nachbarn rufen Polizei

Frankenthal (dpa/lrs) - Bei einem Streit zwischen einem Vater und seiner 18 Jahre alten Tochter ist es in Frankenthal so laut zugegangen, dass Anwohner die Polizei alarmiert haben. "Die eingesetzten Beamten können jedoch Vater und Tochter wohlbehalten antreffen", hieß es am Mittwoch von der Polizei.

Der Streit habe sich nur verbal abgespielt, fügte ein Sprecher der Behörde hinzu. Das Alter des Vaters gaben die Beamten mit 53 Jahren an. Es habe sich bei dem Konflikt am Dienstagnachmittag um übliche familiäre Streitigkeiten gehandelt. Nur seien die Meinungen in diesem Fall besonders lautstark ausgetauscht worden.