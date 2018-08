Mann verletzt sich mit Messern: Polizist schießt ins Bein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Ein Polizist hat einem mit zwei Messern bewaffneten Mann am Mittwoch in Flensburg mit der Dienstwaffe ins Bein geschossen. "Der Mann war aggressiv und fügte sich selbst schwere Verletzungen zu", sagte ein Polizeisprecher. Trotz Aufforderung und Einsatzes von Pfefferspray habe der Mann die Messer nicht zur Seite gelegt. Der angeschossene Mann wurde von den Polizisten erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Seine Identität war zunächst nicht bekannt. Die Beamten waren alarmiert worden, dass sich ein Mann in Höhe des 1. Polizeireviers ausziehen würde. Als die Beamten eintrafen trafen sich auf einen Mann mit einem Messer in jeder Hand, der seinen Oberkörper entblößt hatte.