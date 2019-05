Auto rollt in Flensburger Hafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Ein Mann ist am Donnerstag mit seinem Wagen ins Flensburger Hafenbecken gerollt. Hintergrund des Vorfalls sei eine Krankheit gewesen, sagte eine Sprecherin der Rettungsleitstelle am Donnerstag. Der 74-Jährige habe das Auto selbstständig verlassen können und sei über eine Leiter wieder an Land geklettert. Er blieb unverletzt. Zwischenzeitlich suchten Taucher der Feuerwehr nach möglichen weiteren Insassen. Der Mann war jedoch alleine in dem Auto. Der Wagen des Mannes war am frühen Nachmittag noch nicht geborgen. Der Einsatz dauerte an. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" darüber berichtet.