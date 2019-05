Direkt aus dem dpa-Newskanal

Finsterwalde (dpa/bb) - Bei einer Notlandung auf einem Flugplatz bei Finsterwalde (Elbe-Elster) ist ein 54-jähriger Segelflug-Pilot schwer verletzt worden. Der Mann habe am Mittwoch mit seinem Motorsegler sehr hart auf dem Boden aufgesetzt, berichtete die Polizei. Der 54-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Dresden gebracht. Die Ermittlungen zur Unglücksursache haben die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen aufgenommen.