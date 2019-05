Schlüssel vergessen: Mann nach Kletteraktion in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Filderstadt (dpa/lsw) - Weil er den Schlüssel zur Wohnungstür vergessen hatte, ist ein junger Mann in Filderstadt bei Stuttgart auf Dach und Balkon geklettert und dabei rund zehn Meter tief gestürzt. Der 20-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er hatte am Samstagmorgen kurz die Wohnung verlassen und aus Versehen die Schlüssel nicht mitgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein sechs Jahre altes Kind, das in der Wohnung schlief, hörte sein Klingeln und Klopfen nicht. Der Mann kletterte daher laut Polizei auf das Dach und den Balkon der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Dabei stürzte er ab und landete in einem Gebüsch. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik.