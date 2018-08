Fallschirmspringer stürzt wegen Windböe ab: verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fehrbellin (dpa/bb) - Ein Fallschirmspringer ist in Nordbrandenburg wegen einer Windböe bei einem Sprung in Schieflage geraten und abgestürzt. Der 35-Jährige wurde dabei am Sonntag am Flugplatz in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in eine Klinik gebracht. Der sprungerfahrene Mann sei aus etwa 15 Metern Höhe abgestürzt.